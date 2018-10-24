«حمدان التعليمية» تطلق تطبيق مركز الموهوبين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني «مركز الموهوبين» بهدف تسهيل الإجراءات للراغبين في التسجيل والالتحاق بالمركز من الطلبة الموهوبين، كما يخدم البرنامج فئة الطلبة المنتسبين للمركز وأولياء أمورهم، ما يسمح لهم بمتابعة برامجهم ومعرفة أحدث الأخبار وأنشطة المركز.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يأتي إطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد في إطار مواكبة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز لمسيرة التحول الذكي التي تشهدها دولة الإمارات، بالإضافة إلى حرص المؤسسة على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والالتحاق بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع».

ويطلع التطبيق الزائر على أحدث الأخبار والأنشطة المصورة، ويحتوي على أربعة أقسام، أولها نبذة عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، كراعٍ للمؤسسة.

وكذلك قسم خاص للتعريف بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والذي يستعرض تاريخ المؤسسة منذ إنشائها عام 1998 بهدف التميز التعليمي والتربوي في دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيات المؤسسة وإنجازاتها خلال عقدين من الزمن.

ويحتوي التطبيق أيضاً على نبذة عن مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والإبداع وأهدافه التي تتمثل في الاهتمام بفئة الموهوبين من أبناء الإمارات بهدف تنمية شخصياتهم وقدراتهم الابتكارية بشكل يضمن مساهمتهم الفعالة داخل المجتمع.

ويعرض التطبيق أيضاً آلية اكتشاف الطلبة الموهوبين داخل المركز بدءاً من الترشيح وانتهاءً بالاختيار. ويُبقي التطبيق كافة الزوار على دراية بأهم التطورات والأحداث المتعلقة بالمركز والمؤسسة الأم من خلال قسم خاص بالأخبار. كما يستعرض قسم خاص إحصائيات المركز مثل عدد الطلاب الموهوبين وحملات الاكتشاف والاختبارات المطبقة والبرامج الإثرائية، وغيرها.

ويعد قسم «التقدم لحملة اكتشاف الموهوبين» الأهم في التطبيق، حيث تشمل الخطوات التي ينبغي للطلاب وأولياء أمورهم اتباعها للالتحاق بالمركز عن طريق الموافقة على شروط التسجيل وملء البيانات الشخصية ومعلومات حول المدرسة ومجال الموهبة الخاص بالطلاب وغيرها من الخطوات التي تسهل إجراءات التحاق الطلاب بالمركز بضغطة زر واحدة.

وذكر المهيري: «يأتي التطبيق في إطار خطة التحول الذكي للمؤسسة بدءاً من منصة التقديم الإلكتروني».