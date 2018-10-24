تفاهم بين «ورشة حكومة دبي» و«جامعة روتشستر» لتأهيل الكوادر البشرية

المصدر: دبي - البيان

وقعت «ورشة حكومة دبي» مذكرة تفاهم مع «جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي» لتعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي في إعداد كوادر بشرية مؤهلة بالشكل الأمثل للمساهمة في صنع المستقبل.

ووقع الاتفاقية حميد سلطان المطيوعي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»، والدكتور يوسف العساف، رئيس «جامعة روتشستر للتكنولوجيا»، وسط تأكيد الجانبين على توحيد الجهود المشتركة لتقديم التعليم الأكاديمي والتطوير التنفيذي للموظفين، إلى جانب التدريب العملي والطلبة وفق أعلى المعايير.

وقال المطيوعي: «تفتح مذكرة التفاهم آفاقاً جديدة أمامنا لدعم التوجه الوطني نحو تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري المؤهل لدفع عجلة التنمية الشاملة، لا سيّما وأنها تتمحور حول تقديم التدريب الأكاديمي».

وقال العساف: نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع ورشة حكومة دبي التي تعتبر رائدة في تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية في تقديم خدمات إدارة أساطيل المركبات».