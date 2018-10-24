«التربية» توجّه بفتح المقاصف المدرسية قبل الدوام الرسمي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية بفتح المقاصف المدرسية في الفترة الصباحية وتحديداً قبل بدء الدوام الرسمي، من خلال تعميم رسمي وجهته للمدارس مؤخراً حرصاً على صحة وسلامة الطلبة، ومن منطلق أهمية حصولهم على وجبة الإفطار ودورها في توفير الاحتياجات الغذائية ورفع المستوى التعليمي والحد من ارتفاع معدلات السمنة وزيادة الوزن.

كما أخطرت الوزارة جميع الموردين وإدارات المدارس بتنفيذ المبادرة وتوفير وجبات الإفطار الصباحية، وحددت الوزارة أكثر من 120 صنفاً غذائياً ضمن قائمة الغذاء المسموح ومنحت للمدارس حرية اختيار الأطعمة وعمل قائمة خاصة بهم من القائمة المحددة من قبل الوزارة.

وأوضحت أنها تولي اهتماماً بالغاً بملف التغذية ضمن المدرسة الإماراتية لارتباطه الوثيق بأداء الطلبة على المستوى الذهني والأكاديمي ونظراً لانعكاسه كذلك على صحة الطلبة بشكل مباشر سواء أثناء المرحلة الدراسية أو بعدها وهو ما يتطلب زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بالوزارة والموردين المشغلين للمقاصف المدرسية للتأكد من نوعية الأغذية المتاحة للطلبة وقيمتها الغذائية.

وأفادت الوزارة بأن حاجة فتح المقاصف المدرسية قبل بدء اليوم الدراسي تعود إلى عدم تناول الطلبة لوجبة الإفطار الصباحية، معتبرة أن وجبة الإفطار تغذي المخ وتعطي حافزاً للتحصيل الدراسي والتركيز وتؤثر على قدرات الاستيعاب والتحصيل العلمي، وأن كثيراً من الدراسات أكدت أن هناك علاقة مباشرة بين تناول وجبة الإفطار وبين المستويات الدراسية للطلبة وحالاتهم الصحية.

وذكرت أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامج تثقيفية تستهدف الطالب وولي الأمر والهيئة التدريسية لتعزيز سلوكيات صحية تؤكد أهمية تناول وجبة الإفطار بشكل يومي.

ومن الأطعمة التي تم التركيز عليها في الفترة الصباحية الألبان ومنتجاتها والفواكه وخاصة التمر، وبعض أنواع الساندويشات ذات القيمة الغذائية العالية.