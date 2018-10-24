طلبة الإمارات يفوزون بـ 18 جائزة في اختبارات «كامبردج»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اختبارات كامبردج الدولية بأنها تستعد لتكريم الطلاب المتفوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال حفل توزيع جوائز كامبردج للطلاب المتميزين المرموق هذا العام، حيث حقق 18 طالباً أعلى العلامات عالمياً في عدد من مناهج كامبردج الدولية في كل من Level A وIGCSE.

وسيتم تقديم 89 جائزة بالإجمال إلى الطلاب المتفوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة مكافأة لهم على ما قدموه من أداء استثنائي خلال سلسلة امتحانات كامبردج لشهر يونيو2018.

ويشمل ذلك تكريم 18 طالباً متفوقاً بجوائز كبرى لتحقيقهم أعلى العلامات في التصنيف العالمي، و56 طالباً حققوا علامات عالية في منهج واحد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وآخرون قدموا أداءً متميزاً في بعض المناهج التي يقل تدريسها في الدولة، وبما لا شك فيه أن الجامعات حول العالم ستنظر إلى النتائج الباهرة كدليل على التميز الأكاديمي.

وفي هذا السياق، سيتم تقديم هذه الجوائز المرموقة إلى الفائزين خلال حفل كبير سيتم تنظيمه خلال وقت لاحق من العام الدراسي.