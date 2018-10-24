انتخاب المجلس الطلابي بجامعة عجمان إلكترونياً

المصدر: عجمان - البيان

نظم مكتب الحياة الطلابية في عمادة شؤون الطلبة بجامعة عجمان انتخابات المجلس الطلابي بالجامعة للعام 2018-2019، حيث يتشكل المجلس من 15 عضوا لمجلس الطلاب و15 عضوا لمجلس الطالبات، وقد جرت عمليتا الترشيح والانتخابات حسب اللوائح المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وإلكترونيا.

وقد حرصت عمادة شؤون الطلبة على تهيئة الظروف لإجراء عمليتي الانتخاب والترشيح بطريقة صحيحة وعادلة وميسرة، حيث سمحت بتنظيم حملات دعائية للمرشحين والمرشحات بين طلبة الجامعة وجرت عملية التصويت إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

وفي أول اجتماعات المجلس الجديد، تم انتخاب هيئته القيادية، كما تم توزيع المهام على أعضائه والتي جاءت على النحو التالي، مجلس الطلاب: حمد سهيل الغفلي رئيسا، مبارك سالم العامري نائبا للرئيس، أحمد القادري مساعدا تنفيذيا، خالد السعدي أمينا للصندوق، أدهم أحمد حلمي منسقا للأنشطة، وأنس أكرم منسقا إعلاميا وعضوية كل من عمر حافظ، بلال ماهر، علي فرج، محمد أمين نور، مصطفى مؤيد، صالح عبد العزيز، يوسف عثمان، ومحمد مبارك الجنيبي.

أما مجلس الطالبات، فقد وقع الاختيار على إيمان أحمد خلف رئيسة، ومريم خالد إبراهيم نائبة للرئيسة، ومريم أحمد الهوتي مساعدة تنفيذية، وباديا سلطان أمينة للصندوق، وفاطمة الزهراء سيد منسقة للأنشطة، وريام أسامة منسقة إعلامية، وعضوية كل من سماء العزاوي، وسام مفيد حناوي، أسماء العلمي، لاما سليم، مايا عماد ياسين، صفاء محمد قنبر، فاتن يوسف، صبا خليفة، وريم علاء الدين صبيح.

من جانبها، هنأت الدكتورة نهلة القاسمي، عميدة شؤون الطلبة، الفائزين والفائزات في المجلس الطلابي، ودعتهم إلى أن يكونوا خير ممثلين لطلبة الجامعة، مشيرة إلى أن مجلس الطلبة هو أعلى هيئة قيادية طلابية في الجامعة ويتحمل مسؤولية تقديم أفضل الخدمات للطلبة الذين يمثلهم.