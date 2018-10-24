وفد طلابي ياباني يطّلع على مبادرة مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظّم مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي زيارة لطلاب مدرسة هيروشيما اليابانية، بالتعاون مع مدرسة أم سقيم النموذجية، إحدى المدارس الدامجة لأصحاب الهمم، للاطلاع على تجربة مبادرة المجلس في دعم وتمكين تلك الفئة.

واستقبل المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس المجلس، الوفد الياباني بحضور نورة سيف المهيري، مدير المدرسة، والطفل غيث هاشم مراد، الذي تم تحقيق أمنيته وتكريمه في هذه المناسبة، مؤكداً حرص المجلس على ترجمة توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لترجمة استراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم 2016/‏‏2021، وتفعيل استراتيجية دبي 2020 (مجتمع... مكان للجميع)،.

وتعريف الوفود والضيوف بتجربة شرطة دبي كجهة صديقة لأصحاب الهمم، وإطلاعهم على الخدمات التي تقدمها للجمهور عموماً وأصحاب الهمم على وجه الخصوص.

عقب ذلك انتقل الجميع إلى إدارة الإعلام الأمني حيث استمعوا إلى شرح عن مجلة خالد للأطفال، وآلية عمل الإدارة، ومن ثم تم اصطحاب الوفد للتعرف إلى مركز شرطة دبي الذكي SPS في لامير، واطلع على تأهيل المركز لتقديم الخدمات لأصحاب الهمم.

وفي نهاية الزيارة تم توزيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية مع السيارات الفارهة وشخصية الشرطي منصور.