جامعة الشارقة تخرّج دفعة الدبلومات المهنـيـة من موظـفي الحكومة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت كلية المجتمع بجامعة الشارقة حفل تخريج الدبلومات المهنية لـ 62 خريجاً وخريجة من العاملين لدى الجهات والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة وبالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ودائرة الخدمات الاجتماعية .

وبدعم من دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، بحضور خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية وعضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، واللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة، والمستشار سلطان بن بطي المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي.

والسيد صلاح المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والأستاذ الدكتور عدنان سرحان مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع وعميد كلية المجتمع. كما حضر الحفل نواب مدير جامعة الشارقة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية القائمين على تنفيذ الدبلومات، وكذلك رؤساء ومديرو وممثلو المؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة التي ينتمي لها الطلبة الخريجون.