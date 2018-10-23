7 معلمين و18 طالباً في معسكر إعداد لمسابقة الروبوتات العالمية بتايلاند

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تنظم وزارة التربية والتعليم معسكراً تدريبياً استعداداً للمشاركة في المسابقة العالمية في مدينة شنغماي التايلاندية ويستهدف 7 معلمين و15 طالباً و3 طالبات، من مختلف المراحل الدراسية.

ويقام المعسكر بمركز التدريب التخصصي بمدرسة راشد بن حمد بإمارة عجمان مدة 40 يوماً خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، تحت إشراف نخبة من المدربين العالميين المتخصصين في مجال الروبوت، على أن يخوضوا المنافسات بتايلاند في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر المقبل.

تطوير

وأفاد خلفان المراشدة مدير إدارة تطوير مهارات الطلبة في وزارة التربية والتعليم، بأن مشاركة طلبتنا بمنافسات الأولمبياد العالمي للروبوت المستوى المتقدم الذي بات يتمتع به طلبة المدرسة الإماراتية في مجالات علوم المستقبل المتمثلة بالروبوت والذكاء الاصطناعي، حيث أفردت الوزارة اهتماماً بالغاً بتطوير مهارات الطلبة من خلال الدراسة المتخصصة والأنشطة التكميلية العلمية.

وأوضح أنه تم اختيار المشاركين بناء على تصفيات المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت الوطني وحققوا مراكز متقدمة على مستوى الدولة ويشارك فيها 6 فرق في مجالات مختلفة للأولمبياد الروبوت العالمي (WRO)، مشيراً إلى أن الوزارة استقطبت خبراء لهم ممارسات فوز سابقة في المسابقات العالمية التي تهتم بهذه المجالات.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على مد المشاركين بالدعم الكافي وتمكنهم من أدوات التميز في مجالات الروبوت والتكنولوجيا بشكل عام، وخاصة أنهم سيكونون سفراء لدولة الإمارات في تايلاند.

فريق متكامل

وأضاف أن الوزارة تسعى من وراء المعسكر إلى خلق فريق متكامل من الطلبة يعمل بروح التعاون والفريق الواحد، بالإضافة لكونه فرصة للطلبة للتعرف على بعضهم البعض وتحقيق التواصل في ما بينهم كمرحلة أولى تسبق التواصل الدائم الذي سيتم في ما بينهم لاحقاً من خلال المشاركة في المسابقة، مفيداً بأن المعسكر سوف يشمل برامج تدريبية بدورها ستعد طالباً قادراً على مواكبة التطورات ومحاكاة التكنولوجيا.