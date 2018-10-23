دورة لتنمية مهارات أساتذة جامعة محمد الخامس أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت جامعة محمد الخامس أبوظبي دورة تدريبية لأساتذتها بإشراف الخبيرة الدولية الدكتورة أمامة الشنقيطي أستاذة المناهج وطرق التدريس، وعميدة كلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمملكة العربية السعودية. وتناولت الدورة التي استمرت يومين موضوع «استراتيجيات التدريس والتقييم»؛ بهدف تنمية مهارات المشاركين وضمان التطبيق الأمثل لاستراتيجيات التدريس.

وتضمنت الدورة في يومها الأول محاضرات نظرية عرضت فيها المحاضرة أنماط التعليم والتعلم (النمط العميق، والنمط السطحي، والنمط التحصيلي)، وأهم استراتيجياته المتبعة في التعليم الحديث (التعلم التعاوني، والمحاضرة المطوَّرة، والمناقشة، والعصف الذهني، والتعلم القائم على المشروعات...)، والسبل الكفيلة بتطوير البرامج والمساقات الأكاديمية وتعديلها،.

وطرق قياس المعرفة. وتم تخصيص اليوم الثاني لورش العمل التطبيقية لمناقشة الخطوات العملية والأساليب التقنية التي ينبغي على الأستاذ اتباعها في بناء وتقديم المحتوى المعرفي وفق استراتيجيات التعليم الحديث. وشهدت الدورة تفاعلا إيجابيا من المشاركين؛ الذين أثروا فعالياتها بمداخلاتهم العلمية، وملاحظاتهم الدقيقة حول القضايا العلمية والمنهجية التي تناولتها الدورة.