جامعات عجمان تشارك في معرض الصين للتعليم

المصدر: عجمان - البيان

شاركت جامعات إمارة عجمان، «جامعة عجمان وكلية المدينة الجامعية وجامعة الخليج الطبية» في معرض الصين للتعليم في بكين ـ جمهورية الصين الشعبية.

وذلك تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بهدف التعريف بمقومات القطاع التعليمي في عجمان وإبراز كليات وجامعات الإمارة دولياً وبحث فرص التعاون أكاديمياً مع أسواق جديدة تصب في ريادة إمارة عجمان في قطاع التعليم العالي، حيث يشارك في المعرض أكثر من 600 مؤسسة تعليمية تمثل أكثر من 40 دولة من أنحاء العالم.

أسواق جديدة

وقال ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء في غرفة عجمان ـ رئيس الوفد المشارك في فعاليات المعرض، إن الغرفة تولي تطوير القطاع التعليمي الخاص في عجمان عناية خاصة تتجسد من خلال المشاركة في مختلف معارض التعليم الدولية بهدف فتح أسواق جديدة لكليات الإمارة واستقطاب طلبة وبحث التعاون مع مختلف مؤسسات التعليم العالي الرائدة من مختلف الدول والتعرف إلى أحدث الأدوات والتخصصات التي تُمكن جامعات الإمارة من تطورها وريادتها.

وذكر أن وجود جامعات وكليات عجمان في معرض الصين للتعليم يكتسب أهمية خاصة للمشاركات الدولية لاسيما في ظل العلاقات الوطيدة بين الإمارات والصين في كل القطاعات، وبدأ العديد من الجهات والمؤسسات العاملة في الإمارات اعتماد اللغة الصينية في إنجاز العديد من المعاملات، الأمر الذي يفتح تعاوناً مثمراً بين مؤسسات التعليم العالي في عجمان ونظيراتها الصينية وإمكانية افتتاح فروع خارجية لجامعات الإمارة واستقطاب فروع لمؤسسات تعليم صينية إلى جانب تبادل الخبرات فيما بين جامعات عجمان والجامعات المشاركة في المعرض.

حرص

وأكد الظفري أن اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على استدامة وتطوير البيئة التعليمية في الإمارة بكل مراحلها انعكس على الحضور الدولي لجامعات إمارة عجمان والمشاركة في العديد من المعارض.