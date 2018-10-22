إطلاق مسابقة «1000×1000» اليومية بجوائز مليون دولار

المصدر: دبي - وائل نعيم

أطلقت «مدرسة» - المنصة الإلكترونية التعليمية الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي التي توفر 5000 درس تعليمي في مواد العلوم والرياض من صفوف رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر- مسابقتها اليومية «1000×1000» التي تستمر لمدة 1000 يوم، وتمنح كل فائز 1000 دولار يومياً، أي بقيمة إجمالية للجوائز تبلغ مليون دولار، وذلك بهدف تشجيع الطلبة العرب في مختلف مناطق العالم على التعلم ذاتيا بطريقة شيقة وجذابة وفتح مجالات للتنافس العلمي بينهم.

وتطرح «مدرسة» على المتسابقين سؤالا يوميا في واحد من فروع العلوم والرياضيات، ويحق لكل المشتركين المسجلين في المنصة الإجابة عن السؤال، وفي حال وجود أكثر من إجابة صحيحة، يدخل كل أصحاب الإجابات الصحيحة سحبا إلكترونيا لاختيار الفائز الذي ستصله رسالة تهنئة على بريده الإلكتروني المسجل لدى قاعدة بيانات «مدرسة»، لاستلام قيمة الجائزة.

ويحق لكل الأعضاء المسجلين في «مدرسة» الاشتراك في المسابقة بشكل يومي حتى ولو سبق لهم الفوز، إذ إن حق التنافس في المسابقة مكفول لكل شخص يمتلك حسابا موثقا في المنصة بغض النظر عن عمره، بما في ذلك المشتركون من غير الطلبة.

وقال وليد آل علي، مدير مشروع «مدرسة» في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، «إن مسابقة «1000 × 1000» تستهدف تحفيز الطلبة العرب في مختلف أنحاء العالم على البحث والاطلاع، وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي عبر الاستفادة من المحتوى الجذاب متعدد الوسائط الذي توفره «مدرسة»، ما يساهم في الارتقاء بآليات التعليم في العالم العربي وفتح المجال أمام نحو 50 مليون طالب وطالبة عربية من مختلف المراحل الدراسية للاستفادة من 5000 درس تعليمي بالفيديو تغطي مختلف التخصصات العلمية وفي مقدمتها العلوم العامة والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.

وأضاف آل علي إن المسابقة اليومية تستهدف إيجاد مجال للتنافس بين مشتركي «مدرسة» بما يزيد ارتباطهم بالعلوم الحديثة، ويساهم في النهوض بالتعليم في العالم العربي وجسر الهوة بين المناهج التعليمية العربية وغيرها على مستوى العالم خاصة في مواد العلوم والرياضيات.

يشار إلى أن أكثر من 50 مليون طالب عربي سيحظون بفرصة الاستفادة من «مدرسة» التي تقدم 5000 درس تعليمي بالفيديو، تم إعدادها وإنتاجها، لتكون متاحة لهم بشكل مجاني ومفتوح، وتشكل ثمرة مبادرة «تحدي الترجمة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.