«حمدان التعليمية» تطلق برنامجاً لتحسين جودة التعليم

المصدر: فيينا - البيان

وقعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز اتفاقية مع منظمة الجودة الأوروبية EFQM، يتم بموجبها إطلاق برنامج مدته أربع سنوات لتحسين الجودة التعليمية في المدارس، وذلك على هامش منتدى إدارة الجودة العالمي الذي تجري فعالياته في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة: نهدف لتحسين المخرجات التعليمية في المدارس وتبني وتطبيق نموذج التميز، وإنشاء منصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين مختلف المدارس.

من جهته قال الدكتور خليفة علي السويدي، عضو مجلـس الأمنـاء الذي مثل المؤسسة في توقيع الاتفاقية مع ليون توسينت، المدير التنفيذي لمنظمة الجودة الأوروبية EFQM، إن التعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM يمثل أهمية كبرى في مسيرة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، لما تحظى به من أهمية عالمية في مجال الجودة

وتشمل مراحل البرنامج «الدراسة وإعداد النموذج والمرحلة التجريبية 2018 - 2019» التي تنطوي على إعداد بحث ودراسة عن أفضل الممارسات، وتقييم وتطوير نموذج التعاون، وإعداد إجراءات ومراحل الجائزة، وتدريب المقيمين، وإطلاق المرحلة التجريبية للجائزة على مدرستين.

وتنطلق بعد ذلك الدورة الأولى للجائزة عام 2020 باستلام المشاركات، واختيار وتقييم 5 مدارس وتكريم الفائزين خلال حدث سنوي. ويُعلن العام التالي انطلاق الدورة الثانية من الجائزة 2020-2021 باستلام المشاركات، واختيار وتقييم 10 مدارس وتكريم الفائزين، فيما تنطلق في العام الأخير الدورة الثالثة من الجائزة باستلام المشاركات واختيار وتقييم 15 مدرسة وتكريم الفائزين.