603 آلاف مشاهدة لمنصة «مدرسة» خلال 48 ساعة من إطلاقها

المصدر: دبي ـ البيان

سجلت منصة «مدرسة» التعليمية الإلكترونية، المندرجة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، منذ إطلاقها الثلاثاء الماضي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكثر من 603 آلاف مشاهدة، أجراها 110 آلاف زائر ومستخدم خلال 48 ساعة من الإطلاق، أي بواقع أكثر من 2300 زائر جديد كل ساعة.

وتضم «مدرسة»، المنصة التعليمية الكبرى من نوعها على مستوى العالم العربي، 5000 درس تعليمي بالفيديو، وتغطي المراحل المدرسية من رياض الأطفال وحتى الصف ١٢.

وتهدف المنصة إلى تطوير محتوى تعليمي متميز باللغة العربية، ترجمة عن أرقى المناهج والمساقات التعليمية في العالم، بحيث تتم إتاحته مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي. وجاءت السعودية والإمارات في صدارة الدول الأكثر زيارة للمنصة، إضافة إلى عمان والبحرين ومصر والكويت والأردن.

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