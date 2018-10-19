التربية تبحث سبل تحصين الطلبة من مخاطر العالم الافتراضي

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، خلال استقباله وفداً من جمعية الإمارات للإنترنت الآمن في ديوان عام الوزارة في أبوظبي سبل تحصين الطلبة من مخاطر الولوج إلى العالم الافتراضي وتوفير إنترنت آمن يجنبهم مخاطر تهدد سلامة الأطفال وتؤثر على تكوينهم النفسي والذهني.

واستعرض وفد الجمعية خلال اللقاء عدداً من المبادرات الوقائية والمشاريع التربوية لتي بلورتها الجمعية لحماية الأطفال من الاستخدام غير الآمن للإنترنت التي تتطلب التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلبة بمخاطر الإنترنت وسبل استخدامه بشكل سليم.

وقال الدكتور عبدالله محمد المحياس رئيس مجلس إدارة الجمعية: «إن الزيارة تهدف إلى إطلاع معالي حسين الحمادي على المبادرات التوعوية لنشر الوعي والثقافة الإلكترونية».