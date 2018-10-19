«مدرسة» تستقطب 603 آلاف مشاهدة خلال 48 ساعة

المصدر: دبي - البيان

شهدت منصة «مدرسة» التعليمية الإلكترونية، المندرجة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إقبالاً متزايداً من الطلبة والمستخدمين، منذ أطلقها الثلاثاء الماضي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسجلةً أكثر من 603 آلاف مشاهدة، أجراها 110 آلاف زائر.

ومستخدم خلال 48 ساعة من الإطلاق، أي بواقع أكثر من 2300 زائر جديد كل ساعة.

تطوير

وسجل زوار «مدرسة» من مختلف مناطق العالم خلال 48 ساعة من إطلاقها، نحو 12500 مشاهدة للمنصة والدروس المصورة التي تعرضها في الساعة الواحدة، وبمجموع 603 آلاف مشاهدة في 48 ساعة من الإطلاق.

وجاءت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في صدارة الدول الأكثر زيارة لـ «مدرسة»، إضافة إلى سلطنة عمان ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت والأردن.

أكدت سارة النعيمي مدير مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي، ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «أن هذا الإقبال الملحوظ من جانب الطلبة على زيارة «مدرسة»، ومشاهدة الدروس التعليمية المصورة التي تتضمنها المنصة، يكشف مدى تعطش النشء والشباب العربي إلى النهل من المعرفة والعلوم الحديثة بالطريقة الجذابة التي توفرها المنصة».

وأضافت سارة النعيمي: «تتميز «مدرسة» ببساطة المتطلبات التقنية المطلوبة للاستفادة من محتواها المجاني، ويمكن استخدامها على مختلف الأجهزة الإلكترونية، وعبر التطبيق الإلكتروني، مشيرة أن التصميم الجذاب لمنصة «مدرسة»، بالإضافة إلى ما تحتويه من دروس علمية بطريقة مشوقة، يستهدف تحفيز الطلبة العرب في مختلف أنحاء العالم على البحث والاطلاع.

وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي، عبر الاستفادة من المحتوى الذي توفره «مدرسة»، وهو ما من شأنه الارتقاء بآليات التعليم في العالم العربي، وفتح المجال أمام نحو 50 مليون طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، للاستفادة من 5000 درس تعليمي بالفيديو، تغطي مختلف التخصصات العلمية».

جهود

ويشار إلى أن منصة «مدرسة»، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تمثّل باكورة الجهود المشتركة لمئات آلاف ساعات العمل، التي قدمها المترجمون والمدققون والمصممون والفنيون والمعلّقون، ممن تطوعوا في تحدي الترجمة، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي، لتوفير دروس تعليمية ذات مستوى عالمي مميز.

ضمن مختلف المراحل المدرسية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الـ 12، لتتكامل مع المنظومة التعليمية القائمة .

منصة

تضم «مدرسة»، التي تعد المنصة التعليمية الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي، 5000 درس تعليمي بالفيديو، تشمل مواد مختلفة، وتهدف إلى تطوير محتوى تعليمي متميز باللغة العربية، ترجمةً عن أرقى المناهج في العالم، بحيث يتم إتاحته مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي في أي مكان في العالم.