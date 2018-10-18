تخريج 360 طالباً وطالبة في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - وام

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل تخريج دفعة عام زايد 2018 لخريجي جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بمقريها في أبوظبي، والعين، التي اشتملت على 360 طالباً وطالبة من برامج البكالوريوس والماجستير والدبلوم المهني في التدريس.

وحضر الحفل الذي أقيم أول من أمس في قصر الإمارات في أبوظبي عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس العمداء، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إضافة إلى أهالي الخريجين وضيوفهم.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك الخريجين في كلمة له بهذه المناسبة على ما حققوه من نجاح، مشيراً إلى أنهم محظوظون لأنهم يتخرجون في عام زايد الخير، وأكد أن عليهم واجباً ومسؤولية في التأكيد على المبادئ السامية، والقيم النبيلة، التي وضعها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحث معاليه الخريجين على أن يكونوا قوة دفع إيجابية لتحقيق مبادئ التسامح والتعايش والرخاء.

وسلم معالي وزير التسامح الشهادات للخريجين من مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية والتي تنوعت ما بين الهندسة، والصيدلة، والقانون، والتربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال، والاتصال والإعلام.

ومن جانبه، قال الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض للجامعة: «نفخر بتخريج جيل جديد من الشباب الواعي المثقف، وهذا الإنجاز العلمي لم يكن ليتحقق دون وجود قيادة حكيمة ذات رؤية استشرافية نحو المستقبل».