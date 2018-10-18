جامعة حمدان بن محمد الذكية تبحث تعزيز التعاون مع مصر

المصدر: دبي - البيان

استقبل الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، كلاً من الدكتور محمد الطيب، معاون وزير التعليم العالي للشؤون الفنية بمصر .

، والدكتور أمجد الجوهري، الملحق الثقافي بالسفارة المصرية، في زيارة تم خلالها بحث آفاق التعاون في تطوير منظومة التعليم الذكي وبناء قنوات مشتركة لنقل ونشر وإثراء وتوطين المعرفة في العالم العربي. كما جرت مناقشة سبل توطيد العلاقات في ضوء توجه جامعة حمدان حمدان بن محمد الذكية نحو عقد شراكات علمية وبحثية مع نخبة الجامعات المصرية.

وأكد الوفد الزائر أهمية الاستفادة من تجارب وإنجازات الجامعة لدعم الجهود المصرية الرامية إلى بناء بيئة تعليمية ذكية تواكب متطلبات القرن الـ 21. وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المبادرات والبرامج التعليمية والتدريبية الذكية التي تقدّمها الجامعة لإعادة صياغة مستقبل التعليم الذكي في الإمارات، والعالم العربي.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على البنية التكنولوجية المتطورة، والمبادرات النوعية الذكية، التي تمثل نقلة نوعية على صعيد توطين، وتوظيف التكنولوجيا الذكية في دفع عجلة تطوير التعليم، ونقل المعرفة لإحداث تغيير جذري، وإيجابي في حياة المجتمعات حول العالم.