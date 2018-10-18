مناقشة استخدامات البلوك تشين في التعليم العالي

المصدر: العين ــ داوود محمد

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، ورشة عمل مختصة حول «استخدامات البلوك تشين في التعليم العالي» حضرها عدد من طلبة الكليات المختلفة، وأعضاء هيئة تدريس.

حيث عرض خلالها محللون وخبراء في تقنية «البلوك تشين» من وادي طيبة التابع لجامعة طيبة في المملكة العربية السعودية.وأشار الدكتور راشد الزحمي، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، إلى أهمية الموضوع في التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، حيث يهدف إلى التعريف بكيفية استخدام هذه التقنية والاستفادة منها والفوائد التي تعود على الطلبة من خلال توثيق جميع مستنداتهم وشهاداتهم وسجلاتهم الدراسية ومحاضراتهم وبرامجهم الدراسية، حيث تتيح هذه التقنية العالمية حفظ هذه المستندات واستخراجها خلال ثوان معدودة.