دعم مشاريع تخرج الطلاب في تكنولوجيا المعلومات

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة، بهدف دعم مشاريع التخرج الطلابية في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية، وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين.

وقّع المذكرة كلٌ من نوال راشد الحساني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية، والتخطيط في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة بحضور مسؤولين من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير العديد من البرامج التدريبية المشتركة بين دائرة الثقافة والسياحة وجامعة خليفة من خلال تبادل الخبرات والتدريب العملي والأكاديمي، بما يحقق الاستفادة والقيمة المضافة للجانبين. وذلك سعياً لتعزيز مبادرة الحكومة الذكية، والتحول الرقمي.