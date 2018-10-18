منح دراسية للطلبة المتفوقين في «نجاح أبوظبي 2018»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت اللجنة المنظمة لمعرض «نجاح أبوظبي»، أن الدورة الـ 12 للمعرض ستشهد تخصيص منح دراسية من قبل عدد من الجامعات المشاركة للطلبة المتفوقين.

لافتة إلى أن المعرض سيستضيف خبراء ومرشدين أكاديميين للرد على كافة استفسارات الطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة، ويقدمون لهم المشورة وأفضل النصائح العلمية والحياتية للعيش بالخارج لأول مرة.وتنطلق فعاليات المعرض الرائد في الدولة للتعليم العالي خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

ودعم وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة 165 جامعة، من 20 دولة تقدم 5 آلاف تخصص.وبينت اللجنة المنظمة أن الجامعات المشاركة ستعرض منحاً دراسية للطلبة المتفوقين تتراوح قيمتها من 30 إلى 90 ألف درهم، وفقاً لنظام المنح في كل جامعة، فيما تقدم بعض الكليات والمعاهد خصومات تصل إلى 40% من قيمة المصروفات الجامعية.

وخلال فعاليات المعرض ستستعرض 27 جامعة أميركية، أبرز وأحدث تخصصاتها ووسائلها الدراسية على الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج.

ومن المتوقع، أن يستقطب المعرض أكثر من 16 ألف زائر بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار السنوات الماضية، إذ أصبح وجهة جاذبة للأسرة، ويتيح الفرصة أمام الطلبة لاكتشاف الذات، من خلال مشرفين يعرضون التجارب والخبرات الأكاديمية للجامعات في تخريج طلبة ذوي مستوى تعليمي مرموق، ويمتلكون وعياً ثقافياً وفكرياً، ومؤهلين لمواجهة التحديات التعليمية لاقتحام سوق العمل بكل ثقة ومسؤولية.