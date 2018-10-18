«مساندة» تبدأ تشييد مدرستي محمد بن زايد وجبل حفيت بـ 288 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- وام

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، تنفيذ أعمال مشروعين لبناء وتشييد مدرستين هما: مدرسة محمد بن زايد في أبوظبي، ومدرسة جبل حفيت في مدينة العين، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 288 مليون درهم على مساحة إجمالية تتجاوز 117 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 4040 طالباً وطالبة في 147 فصلاً دراسياً.

وقال المهندس صالح آل علي، مدير إدارة محفظة التعليم في «مساندة» بالإنابة، إن الشركة تنفذ المشروعين في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو تنفيذ المشاريع التي تسهم في توفير مرافق تتلاءم مع المستوى التعليمي المتطوّر المقدم في الإمارة، وأيضاً توفير البيئة التعليمية المحفزة للطلبة والمعلمين على حد سواء.

وأضاف، إن مشروع مدرسة محمد بن زايد يأتي ضمن برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل - المرحلة السابعة - المجموعة الأولى - حلقة ثانية وثالثة «بنين» بتكلفة تقارب الـ 170 مليون درهم.

مشيراً إلى أن «مساندة» تعتزم تسليمها إلى دائرة التعليم والمعرفة في شهر ديسمبر من العام 2019.وأشار إلى أن «مساندة» تُشيّد المدرسة في مدينة محمد بن زايد على مساحة بنائية تتجاوز 25.9 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساحة الأرض الإجمالية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 78.9 ألف متر مربع.

وأوضح، أن مدرسة محمد بن زايد التي ستشيّدها «مساندة» في مدة زمنية قدرها 16 شهراً حسب الخطة الموضوعة للتنفيذ، تتكون من 3 طوابق «أرضي + طابقين» وتتسع لـ 2550 طالباً «1500 بالحلقة الثانية و1050 بالحلقة الثالثة».

وتشمل 85 فصلاً دراسياً «50 للحلقة الثانية و35 للحلقة الثالثة»، إضافة إلى أنها تتضمن مكتبة ومختبرات علوم وفنون وحاسب آلي وقاعة متعددة الأغراض ومكاتب إدارية، وصالة رياضية مجهزة وكافتيريا وصالة للطعام ومصلى للطلاب والإدارة وملاعب خارجية ومواقف سيارات ومسطحات خارجية.

وفيما يخص مدرسة جبل حفيت، قال آل علي، إنها تأتي أيضاً ضمن برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل - المرحلة السابعة - حلقة أولى وروضة أطفال المجموعة الثانية، بتكلفة تبلغ نحو 118 مليون درهم.