«جيمس»: 2.1 مليون درهم منح لـ110 طلاب

المصدر: دبي - البيان

حصل 110 من طلاب مجموعة «جيمس للتعليم» في دولة الإمارات على منح دراسية تبلغ قيمتها الإجمالية 2.1 مليون درهم للعام الدراسي 2018-2019.

ويأتي ذلك في إطار برنامج المنح الدراسية الذي يعد الأكبر من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى تكريم الإنجازات المتميزة والمهارات الواعدة بين الطلاب، وهو متوفر لجميع الطلاب في الصفين6 و7 فما فوق، ويقدم منحاً مالية تغطي الرسوم الدراسية.وجاءت المنح الدراسية تكريماً للمواهب الاستثنائية ضمن 5 فئات رئيسية، حيث قدم 49 منحة عن فئة النتائج الأكاديمية، و39 منحة للنتائج الرياضية، و14 منحة لفنون الأداء والإبداع، و5 منح للابتكار والتقنيات الرقمية، و3 أخرى للدراسات العربية. وأقيمت مراسم توزيع المنح في 16 مدرسة تابعة لمجموعة «جيمس للتعليم» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأتاحت فرصة مثالية للاحتفال رسمياً بهذه المناسبة، وتكريم الطلاب والأهالي والمعلمين.