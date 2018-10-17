المصدر: دبي - البيان

خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس منصة «مدرسة» الإلكترونية التعليمية والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي.

تم الإعلان عن مسابقة (1000*1000)، وهي مسابقة يومية تطرحها منصة «مدرسة» وتشمل ألف سؤال في ألف يوم، وسينال الفائز صاحب الإجابة الصحيحة ألف دولار أميركي عن كل سؤال.ويبلغ إجمالي المسابقة على مدار ألف يوم مليون دولار، وانطلقت المسابقة اعتباراً من أمس وكان السؤال الأول يدور حول، أي الأعداد لا يمثل عاملاً للعدد 15؟ وتم وضع أربعة خيارات، وإرفاق فيديو ليستطيع الطلبة الإجابة عن السؤال الموجه لطلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات، المعاملات والمضعفات والأنماط وإيجاد عوامل الأعداد، ويتم إرسال الإجابة إلكترونياً من خلال المنصة.