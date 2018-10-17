«تعليم الفجيرة» يكرم المشاركين في برنامج التأهيل والتدريب الفني والتقني

المصدر: الفجيرة - البيان

كرم مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة المشاركين في البرنامج الصيفي «للتأهيل والتدريب الفني والتقني» الذي نفذه المجلس بالتعاون والتنسيق مع منطقة الفجيرة التعليمية والنادي العلمي بالفجيرة، وشهد الاحتفال المستشار راشد عبيد سيف الحفيتي، رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية، وسندية السماحي، مديرة منطقة الفجيرة التعليمية، وعبد السلام الخلايلة، الأمين العام، و خالد الفزاري، مدير النادي العلمي، وموظفو الأمانة العامة، في مقر مجلس التعليم بالديوان الأميري.

حيث وُزّعت شهادات معتمدة للمتدربين بالمهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب. ونفذ البرنامج في الفترة من 15 يوليو حتى 15 أغسطس الماضي في مقر النادي العلمي بالفجيرة، وشارك فيه أكثر من 35 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الفجيرة من الصف الـ7 حتى الـ11، إذ يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم وممارسة تجارب فنية وتقنية وفي ميدان الذكاء الاصطناعي.