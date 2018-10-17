تطبيق نظام «ألف للتعليم» في مدارس مؤسسة هارلم للأطفال بنيويورك

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت «ألف للتعليم»، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، تطبيق نظامها التعليمي في المدارس التابعة لمؤسسة هارلم للأطفال في مدينة نيويورك.

ويجمع نظام «ألف التعليمي» بين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والمناهج التعليمية، وفق 3 ركائز أساسية تشمل: توفير بيئة تعلم رقمية ممتعة وسهلة الاستخدام، تم تطويرها من قبل خبراء مختصين في مجال التكنولوجيا، والمحتوى العالي الجودة من الوسائط الفائقة، وتم تصميمه بهدف تحفيز الطلاب وإشراكهم في العملية التعليمية عبر مزيج من مقاطع الفيديو والأنشطة التفاعلية والألعاب، بالإضافة إلى توفير بيانات في الوقت الحقيقي ضمن كل درس، لتمكين المعلمين من دعم التعلم لكل طالب حسب قدراته الإدراكية.