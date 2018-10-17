«التقنية» تبحث فرصاً تدريبية للطلاب مع «كهرباء الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد من كليات التقنية العليا بالشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، للتعرف على المبادرات المبتكرة التي أطلقتها الهيئة وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات توفير فرص تدريبية للطلاب ومتطلبات التوظيف والعمل التطوعي والإنساني.

واستقبل الوفد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتسلم درع تكريم من الدكتور عبدالله السويجي مدير كليات التقنية العليا بالشارقة، لمساهمة الهيئة المتميزة في تنمية وتطوير إمارة الشارقة وإطلاق المبادرات المجتمعية المتميزة وتقديراً لجهود الهيئة الفاعلة في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم المهنية، وإثراء الجانب التطبيقي لهم لتلبية متطلبات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف القطاعات الحيوية، وتمكينهم من الاستفادة من المعارف والمهارات المتقدمة التي تتميز بها هيئة كهرباء ومياه الشارقة.