شرطة دبي تطلق حملة لنشر ثقافة احترام العلم

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، إطلاق حملة لنشر ثقافة احترام العلم، تستهدف فئات طلبة الجامعات والمدارس وموظفي الهيئات والوزارات، لتعريفهم بطرق المحافظة على هيبة العلم، وذلك بمبنى كلية القانون وعلوم الشرطة بالأكاديمية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة وطني الإمارات، بحضور المقدم عبدالعزيز محمد أمين، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين.وقال العميد الشامسي إن مشاركة طلبة وطالبات الأكاديمية تؤكد الحرص على تعزيز قيم الوفاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين المنتسبين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين والعنصر النسائي، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن حبهم وولائهم الصادق للإمارات وقيادتها من خلال التوقيع على التعهد بالمحافظة على العلم.