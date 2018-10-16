«مدرسة» مشروع تعليمي مجاني لـ 50 مليون طالب في الوطن العربي

المصدر: دبي - بيان السطري

تشهد مدينة جميرا بدبي اليوم حفل إطلاق مشروع تعليمي إلكتروني جديد، يعد أول مخرجات مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي.

وتم الإعلان عن مشروع "مدرسة" الإلكتروني الذي يوفر 5000 درساً تعليمياً بالفيديو بشكل مجاني في مواد العلوم والرياضيات لـ 50 مليون طالب في الوطن العربي.. ويندرج تحت مبادرة تحدي الترجمة.

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#صباح_الخير من مدينة جميرا التي ستشهد اليوم حفل إطلاق مشروع تعليمي إلكتروني جديد، يعد أول مخرجات مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي.. تابعونا للتعرف إلى التفاصيل #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9TNZj2xJBi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 16, 2018

يوفر المشروع التعليمي الإلكتروني بعنوان "مدرسة" 5000 درساً تعليمياً بالفيديو بشكل مجاني في مواد العلوم والرياضيات لـ 50 مليون طالب في الوطن العربي ويأتي تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية pic.twitter.com/nKznIDSZrq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 16, 2018

على هامش إطلاق مشروع "مدرسة" الإلكتروني، مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم يتحدث للبيان عن مخرجات #تحدي_الترجمة بقوله إن المبادرة تساهم في إثراء المحتوى العربي ل 50 مليون طالب، كما أنها ترسخ مكانة الإمارات كمنارة للعلم والمعرفة @MOEducationUAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wRv2vdHqx7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 16, 2018