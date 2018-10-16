يندرج تحت مبادرة تحدي الترجمة

«مدرسة» مشروع تعليمي مجاني لـ 50 مليون طالب في الوطن العربي

المصدر:
  • دبي - بيان السطري
التاريخ:

تشهد مدينة جميرا بدبي اليوم حفل إطلاق مشروع تعليمي إلكتروني جديد، يعد أول مخرجات مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي.

وتم الإعلان عن مشروع "مدرسة" الإلكتروني الذي يوفر 5000 درساً تعليمياً بالفيديو بشكل مجاني في مواد العلوم والرياضيات لـ 50 مليون طالب في الوطن العربي.. ويندرج تحت مبادرة تحدي الترجمة.

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