جامعة الإمارات شخصية العام العلمية بجائزة «راشد للتفوق العلمي»

المصدر: دبي - خلود حوكل

أعلن بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أول من أمس، وبحضور علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة الندوة.

وجمال الخياط عضو مجلس الإدارة، عن المكرمين بجائزة راشد للتفوق العلمي.

حيث سيتم تكريم 147 من أبناء الإمارات، واستحدثت الندوة جائزة شخصية العام العلمية، وتمنح لشخصية ذات شأن من مواطني الدولة أو إحدى مؤسساتها الوطنية ممن لهم إنجازات رائدة وإسهامات كبيرة وممتدة على مدى سنوات طويلة في مختلف المجالات العلمية وأسهمت في تطور هذه المجالات في الدولة والمنطقة، وتم اختيار جامعة الإمارات شخصية العام العلمية، كونها من أهم المنجزات في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

برامج

وقال البدور خلال المؤتمر: «إن الجائزة التي انطلقت عام 1988 تعد من أهم برامج وأنشطة ندوة الثقافة والعلوم، حيث كرمت في بدايتها أوائل الثانوية العامة وكانت نسبة 86% هي الأعلى، وحققت السنة الخامسة للجائزة نسب نجاح أعلى وصلت 99%، ما يؤكد دور الجائزة وأهميتها في تحفيز وتشجيع الطلاب من حملة الثانوية وطلاب الكليات وحملة الماجستير والدكتوراه».

أهمية

وفي كلمته قال علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة الندوة: «إن جائزة راشد للتفوق العلمي تكاد تكون الجائزة الوحيدة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، أحد مؤسسي دولة الإمارات، لذا تكتسب أهميتها وقيمتها المعنوية من هذا الاسم، وكرمت في دوراتها السابقة نخبة من الإماراتيين الحاصلين على الدكتوراه.

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان من المكرمين في الجائزة، وأعداد المكرمين في ازدياد وهو ما يعكس حرص أبناء الإمارات على نيل الشهادات العليا والتكريم العلمي، لما تمثله الجائزة من قيمة واهتمام بمختلف العلوم التطبيقية ومواكبة التقدم العلمي الذي تحققه الدولة.