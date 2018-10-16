640 طالباً يدرسون بجامعة محمد الخامس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد الدكتور فاروق حمادة، المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي، مدير جامعة محمد الخامس أبوظبي، أن 640 طالباً يدرسون في الجامعة وأن 85% من الطلاب مواطنون.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الجامعة في أبوظبي أمس أن الجامعة حققت المستهدف، حيث التحق بالجامعة 236 طالباً في العام الجامعي الحالي.

وقال إن نحو 275 أستاذاً جامعياً تقدموا للعمل بالجامعة في مختلف التخصصات، وتم تصفيتهم وفق معايير عالمية وتم قبول 20 أستاذاً لينضموا إلى أسرة الجامعة في تدريس المناهج المقررة، مشيراً إلى أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية بلغ 45 أستاذاً جامعياً.

وأكد مدير جامعة محمد الخامس أبوظبي أن الجامعة سوف تحتفل الشهر المقبل بتخريج 81 طالباً، من بينهم 52 خريجاً يحصلون على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، و29 للماجستير، ليصل عدد خريجي الجامعة منذ إنشائها إلى أكثر من 200 طالب، مؤكداً أن خريجي الجامعة الجدد سيكون لهم دور إيجابي كبير في دعم المجتمع بالعلوم والمعارف التي يحتاج إليها، وتثبيت وترسيخ القيم الاجتماعية التي نشأ عليها المجتمع الإماراتي.

وقال المستشار الدكتور فاروق حمادة لـ«البيان»: إن برامج الجامعة تركز على إيجاد جيل من المواطنين والمواطنات في الدراسات الإسلامية يتميز بالولاء والقيم والعمق المعرفي من خلال برامجها الأكاديمية والتي تعتمد على الوسطية والاعتدال في التفكير والتعايش مع الآخرين من الأديان الأخرى والثقافات مع المحافظة على الهوية الوطنية.