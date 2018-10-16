«جامعة خليفة» تستضيف قمة الجامعات الآسيوية 2019 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

تستضيف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع مؤسسة «التايمز للتعليم العالي» قمة الجامعات الآسيوية العام المقبل في أبوظبي.

وسوف تعقد قمة الجامعات الآسيوية تحت عنوان «ربط آسيا والوصول إلى الغرب» في الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2019، حيث ستسلط الضوء على أهمية الشراكات بين الدول الآسيوية باعتبارها الشبكات الحيوية لهذه الحقبة.

وتجمع القمة قادة أفضل المؤسسات في آسيا مع كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالإضافة إلى ألمع العقول من الباحثين وعلى مدار ثلاثة أيام لمناقشة التحديات وإيجاد حلول ووضع جدول أعمال للتطوير. وأكد الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

أن القمة تعتبر من أهم الفعاليات الدولية الرائدة في قطاع التعليم العالي إلى أبوظبي، مشيراً إلى المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات في القطاع الأكاديمي عالمياً. من خلال شراكتنا مع منظمة التايمز للتعليم العالي والتي تقوم بتقييم الجامعات من مختلف أنحاء العالم فإننا نسعى لتمكين الطلبة من اختيار الجامعات المناسبة لمستقبلهم وفي الوقت نفسه نساهم في تعريف الجامعات بما يمكن أن يساهم في تعزيز مكانتها الأكاديمية والسعي للحصول على أفضل التصنيفات.