أصدقاء السوء السبب الأول لجذب الشباب للإدمان

المصدر: دبي - البيان

أكد العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن مركز حماية الدولي يسعى لتكوين شراكة استراتيجية مع طلاب الجامعات من أجل تكوين مجموعات قادرة على إرسال رسائل توعوية لزملائهم الطلاب، وتوعيتهم بمخاطر المخدرات وأثرها السلبي على مستقبلهم الدراسي.

موضحا أن الدراسات التي أجرتها الأقسام المختصة بالإدارة تؤكد أن أصدقاء السوء يُعدون السبب الأول لجذب الشباب نحو الإدمان، يليه الفضول ثم الفراغ.

جاء ذلك خلال اليوم الختامي لدورة سفراء التوعية التي نظمها مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة عجمان، بحضور العميد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، والشيخة الدكتورة نهلة القاسمي عميد شؤون الطلبة، وبمشاركة 30 طالبة من مختلف كليات الجامعة.