طلبة «الظبيانية» يطلعون على دورية الدراجة الهوائية الأمنية بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تعرف طلاب مدرسة الظبيانية إلى دورية الدراجة الهوائية الأمنية، بإدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، بشرطة أبوظبي، وطبيعة عملها في تعزيز جهود العمل الشرطي في الميدان وخدمة الجمهور والتواصل معهم، في مختلف الفعاليات. وعرضت شرطة أبوظبي، الدورية في مدرسة الظبيانية أول أمس ضمن نطاق الشراكة المجتمعية، والتفاعل مع قطاع التعليم وتوعية النشء بالعمل الشرطي وترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم. وشرح عناصر الدورية للطلبة مفهوم الدراجة الهوائية الأمنية، المزودة بأضواء تميزها عن الدراجات العادية، والخدمات التي تقدمها للمجتمع، وآلية التعامل مع الحالات ضمن منظومة متكاملة، تتيح لها التواصل مباشرة مع مركز القيادة والتحكم. وتعرفوا على طبيعة عملها في المناطق السياحية والمراكز التجارية والأحياء السكنية.