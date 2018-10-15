12 ألف طالب ضمن برنامج الحد من السلوكيات الخطرة

المصدر: أبوظبي ـــ صبري صقر

انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات الملتقى العلمي للتوعية بالاضطرابات السلوكية والنفسية في المراحل العمرية الانتقالية، ويشمل الملتقى العديد من برامج المهارات الحياتية والصحة النفسية وبناء الشخصية السوية. ويستفيد من برنامج الحد من السلوكيات الخطرة 12 ألف طالب بمدارس الإمارات الوطنية بمدينة أبوظبي، حيث سيتم تطبيقه عليهم ضمن المناهج الدراسية.

واستضافت مدارس الإمارات الوطنية، أمس، مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل الملتقى، بحضور الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، وأمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وممثلين استشاريين من منظمة الصحة العالمية وأعضاء من مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية وأولياء الأمور والمجلس الطلابي بالمدارس والهيئة الإدارية والتدريسية.

وأكد الدكتور الغافري في كلمته بافتتاح المؤتمر أن إطلاق الملتقى يأتي بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتأصيل التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تطوير نموذج فريد ومبتكر في مجال الوقاية، وتوظيف القدرات الوطنية في مجال المسؤولية المجتمعية، والاستمرار في إشراك المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة المعنية في العملية التوعوية .

3 أيام

وأكد الدكتور الغافري لـ«البيان» أن الملتقى سوف يستمر 3 أيام، وتستضيفه مدارس الإمارات الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.وقالت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، لـ«البيان» إن الملتقى يهدف إلى تطوير برنامج صحي توعوي صفّي متكامل للمهارات الحياتية، وتنمية الصحة النفسية والوجدانية والعاطفية.