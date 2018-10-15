مدارس بن حم توفر أماكن مجانية لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

وفرت مدارس بن حم التابعة لمجموعة بن حم والمنتشرة في أبوظبي والعين تحت مسمى مدارس (دار العلوم، وابن خلدون، والمتحدة) أماكن مجانية لأصحاب الهمم، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المترابطة التي تهدف إلى تهيئة وتأهيل هذه الفئات للاندماج بالمجتمع والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم للمشاركة وبشكل مشرف في مسيرة النهضة والبناء.

وأشاد الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لامارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لهذه الشريحة الهامة من أفراد المجتمع.