فريق جامعة الشارقة يشارك في النهائيات الإقليمية لجائزة الهالت العالمية

المصدر: الشارقة- البيان

شارك فريق من طلبة جامعة الشارقة في النهائيات الإقليمية لجائزة الهالت، التي أقيمت مؤخراً في مدينة كوالالمبور عاصمة دولة ماليزيا، جاء ذلك بعدما فاز الفريق بالجولة التأهيلية المحلية للجائزة، التي استضافتها جامعة الشارقة في أكتوبر الماضي.

وتكوّن فريق جامعة الشارقة من: الطالب عبد العزيز بشير سليمان طالب السنة الخامسة بكلية الهندسة، والطالبة آيات رشيد صمودة طالبة السنة الخامسة بكلية طب الأسنان، والطالب ملهم سودان طالب الماجستير في الهندسة الكهربائية، والطالب خلدون فريد مارديني طالب السنة الخامسة بكلية طب الأسنان.

وابتكر الفريق نظاماً متكاملاً لتنقية المياه الملوثة وإعادة تكريرها إلى مياه صالحة للشرب والاستعمال باستخدام الطاقة الشمسية، ثم يتم استخدام مخلفات المياه الملوثة بعد إعادة استخدامها في تخصيب التربة وتهيئتها للزراعة.