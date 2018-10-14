وفد من مدارس الأهلية الخيرية يزور إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت القيادة العامة في شرطة دبي، وفداً من طالبات المدارس الأهلية الخيرية ضمن زيارة تهدف للاطلاع على معرض أرت جاليري في مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، والخدمات المتنوعة التي تقدمها إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وخدمات مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات.

واصطحبت إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي الطالبات في الجولة التي استهلتها بزيارة مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، واطلعت الطالبات على معرض أرت جاليري، واستمعن إلى الأفكار النوعية والإبداعية فيه. كما وزارت الطالبات إدارة الإعلام الأمني التي تعتبر واحدة من ضمن 10 إدارات تتبع للإدارة العامة لإسعاد المجتمع. وفي ختام الزيارة، تم توزيع هدايا تذكارية على الطالبات والتقاط الصور التذكارية.