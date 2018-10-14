مدينة المعلومات توزع 1000 حقيبة مدرسية

المصدر: دبي - وام

وزعت مدينة المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مع شريكها الاستراتيجي «MTN»، وبالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، 1000 حقيبة مدرسية ومستلزمات قرطاسية ضرورية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات من كافة فئات المجتمع والجنسيات المختلفة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «سعادة» التي أطلقتها مدينة المعلومات مؤخراً.

وتبرز أهمية مبادرة «سعادة» في دورها الفاعل لمساعدة المجتمع، ودفع عجلة التقدم في كافة الميادين خاصة في عصر السرعة والتطور الذي يشهده المجتمع.

وتم تنفيذ مبادرة «سعادة» على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى المتمثلة في «1000 لقاح»، والمرحلة الثانية المتمثلة في «الرسوم المدرسية»، والمرحلة الثالثة المتمثلة في «1000 حقيبة مدرسية».

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إن مبادرة «سعادة» تهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بالأطفال أينما كانوا في الدولة، لأنهم يشكلون محوراً أساسياً في التقدم الحقيقي والتطور المستمر للبلاد، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعنى بعدة مجالات يشارك فيها أطفال من مختلف فئات المجتمع الإماراتي، وهي تتـضمن الجانب الأدبـي والصحي والتعليمي والاجتماعي.