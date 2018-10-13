ندوة الجامعة القاسمية تشيد بمستوى التعليم العالي في الإمارات

المصدر: الشارقة-البيان

أشادت ندوة «واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي» التي قدمها الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية سابقاً رئيس جامعة اليرموك سابقاً أمس الأول في الجامعة القاسمية باهتمام القيادة الرشيدة بدولة الإمارات بالمنظومة التعليمية (التعليم العالي).

حيث توجد على أرضها أكثر من 80 جامعة حكومية وخاصة، وأشاد الدكتور أبو عرابي بالدعم السخي الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للجامعات في الإمارة والمتمثلة في جامعة الشارقة والجامعة القاسمية والجامعة الأميركية.. مثمناً دعم سموه لاتحاد الجامعات العربية والمتمثل في إنشاء المبنى الجديد للاتحاد الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقراً له.

واستعرض الدكتور سلطان أبو عرابي في بدء الندوة التي حضرها الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة مراحل تطور التعليم العالي في الوطن العربي بدءاً من المدارس الدينية في تونس والمغرب ومصر والعراق وفي بلاد الأندلس خلال القرنين التاسع والعاشر الميلادي لتتحول في العام 1953 إلى جامعات بلغ عددها 14 جامعة عامة وخاصة.