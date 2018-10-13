3 طالبات يصمّمن مشروعاً لحماية السيارات في حال انقلابها

المصدر: نورا الأمير - البيان

تمخض تفكير ثلاث طالبات من كليات التقنية العليا في مدينة زايد تخصص الهندسة الإلكترونية، عن إيجاد حل مبتكر لرفع مستوى الحماية في السيارات حال انقلابها يحمل مسمى «نظام الأمان الأوتوماتيكي لحماية السيارات في حال انقلابها».

وصممت الطالبات نموذجاً تطبيقياً للمشروع، وشاركن بعرضه في مناسبات عدة، من بينها مسابقة بالعلوم نفكر 2018.

وذكرت الطالبات فاطمة الحمادي وموزة المريخي ومريم آل علي، أن المشروع عبارة عن نظام ذكي في السيارات، يعمل في حال تعرض السيارة للانقلاب على أي من الجانبين، ويعتمد على إضافة أربعة إطارات في أسفل السيارة، وفي حال مالت السيارة بزاوية معينة يفعّل النظام، حيث تعمل المحركات على تشغيل وإنزال الإطارات الإضافية، لتحول دون انقلاب السيارة ومساعدتها على التوازن والعودة إلى وضعها الطبيعي.

وأضافت الطالبات أن هذا النظام مزود كذلك بتقنية إرسال الرسائل النصية إلى الجهات المختصة كالشرطة والإسعاف، وذلك للحضور وتقديم الدعم اللازم.

وأشارت الطالبات إلى أن فكرة مشروعهن جاءت من متابعتهن لموضوع حوادث السير، ومعرفتهن بحرص الجهات الشرطية والمعنية بالدولة على إيجاد حلول مبتكرة وخاصة للحوادث الناتجة عن انقلاب السيارات، والحد من الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث، ورغبن في تنفيذ مشروع يحمل فكرة مبتكرة تساهم في حل هذه المشكلة المجتمعية.

حيث يساهم تعليمهن التطبيقي في الكليات في دعم قدراتهن ومهاراتهن لابتكار حلول لمشكلات حقيقية، وأن تكون حلولاَ قابلة للتطبيق، مشيرات إلى أن بعض الشركات المعنية بقطاع السيارات أبدت رغبة في التعرف أكثر إلى فكرة المشروع.

وتركز جوهر المشروع وفقا للطالبات على تفادي الحوادث التي تحصد آلاف الأرواح، وتحديدا من الفئات الشابة.