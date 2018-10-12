كبار السن يدربون طلاب المدارس على «السنع»

المصدر: دبي - البيان

في إطار مبادرة «المجالس مدارس» التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع قبل عامين، بدأت هيئة تنمية المجتمع في دبي باستقبال طلاب المدارس وكبار السن في لقاءات دورية تعزز من تواصل الأجيال وتسهم في نقل خبرات كبار السن للأجيال الناشئة.

وتزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن استضاف مجلس الراشدية أعضاء نادي ذخر الاجتماعي لكبار السن، لنقل خبراتهم لطلاب المدارس وتعليمهم عادات المجالس في دولة الإمارات واستخداماتها قديماً وحديثاً، حيث قام طلاب مدرسة دبي للتربية الحديثة بالاحتفاء بكبار السن وتقديم الهدايا لهم بهذه المناسبة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعريف الأطفال بالعادات والتقاليد وبالثقافة المحلية مباشرة من كبار السن، وبما يتيح لهم التعرف بشكل أكبر إلى الأجواء التي عاصرها أجدادهم .