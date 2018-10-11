975 طالباً بكليتي الطب البشري والأسنان في جامعة عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

يبلغ عدد الطلبة الدارسين في كليتي الطب البشري وطب الأسنان بجامعة عجمان 975 طالباً وطالبة، منهم 50 طالباً وطالبة تم قبولهم بكلية الطب البشري التي افتتحت حديثاً وتم تزويدها بكادر طبي متميز، إضافة إلى 925 بكلية طب الأسنان التي تقدم العلاج المجاني لـ10 آلاف مريض شهرياً عبر 150 عيادة تابعة للكلية.

وأكد الدكتور سولومون، عميد كلية الطب البشري في الجامعة، أن الكلية استقبلت أول دفعة من طلبتها مع بداية العام الأكاديمي 2018-2019 والبالغ عددهم 50 طالباً وطالبة من 21 جنسية، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين.

مبيناً أن إطلاق الكلية يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للجامعة ومساعيها الرامية إلى توسيع وتنويع برامجها الأكاديمية، وتوفير بيئة أكاديمية متكاملة، يديرها ويقدمها ويشرف عليها فريق من الأكاديميين الذين يتمتعون بالخبرة في مختلف التخصصات، وذلك تحقيقاً لرؤية الجامعة بأن تكون من أبرز الجامعات في المنطقة العربية، وأن تحصل على الاعتراف العالمي بريادتها للمناهج التعليمية واهتمامها بالبحث العلمي.

مناهج متقدمة

وأضاف سولومون أن كلية الطبّ تتميز بمناهج دراسية متقدمة، وجوانب تطبيقية مدعومة بأحدث التقنيات وأكثرها تطوراً؛ لتكون قادرة على رفد سوق العمل في الدولة والمنطقة بأطباء متميزين ومسؤولين فاعلين في المجتمع، والإسهام في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه القطاع الطبي ودعم منظومة الابتكار والبحث العلمي المرتبط بهذا القطاع.

وأكد سولومون حرص الجامعة على توفير المرافق والمعدات والمختبرات والأجهزة، فضلاً عن سعيها لاستقطاب أفضل الكفاءات والكوادر الأكاديمية من جميع أنحاء العالم والذين يتمتعون بسجل حافل بالخبرات والإنجازات العلمية بما يعود بالفائدة على الطلبة وفق أفضل وأحدث أساليب التدريس المبتكرة.

من جهته أكد الدكتور سالم بوفناس، عميد كلية طب الأسنان بالجامعة، أن الكلية استقبلت العام الجاري 190 طالباً وطالبة 6 منهم لدراسة الماجستير والباقي بكالوريوس، ليصل عدد الطلبة المسجلين في الكلية إلى 925 طالباً وطالبة، منهم 17 طالباً وطالبة يدرسون الماجستير في علاج الأسنان الترميمي الذي تبلغ مدة الدراسة فيه 3 سنوات.

برنامجان جديدان

وقال بوفناس إنه في سبتمبر 2019 سوف يتم اعتماد برنامجين جديدين، هما ماجستير في علاج الأعصاب، وماجستير آخر في طب أسنان الأطفال، وذلك بعد اكتمال كافة المتطلبات، مبيناً أنه خلال العام الجاري تم تجديد معمل التركيبات الصناعية للأسنان.

إضافة إلى تزويده بأفضل المعدات والأجهزة المختبرية الحديثة التي تساعد في عملية تصنيع الأسنان آلياً بدلاً من التصنيع اليدوي، كما أنه يتوافر بالجامعة مستشفى أسنان يقدم الخدمات العلاجية المجانية في مجال صحة الفم والأسنان لأكثر من 10 آلاف مريض يومياً، حيث تجرى لهم جميع العلاجات والحشوات والتركيبات وعلاجات اللثة مجاناً، إضافة إلى علاج كافة أنواع الالتهابات التي تحدث للفم، وتقديم العلاجات التي لها علاقة بصحة الفم.

وأضاف بوفناس أن الكلية مجهزة وفق المعايير العالمية لتدريس طب الأسنان، حيث تتم دراسة الطب في الكلية على ثلاث مراحل ولمدة 5 سنوات، المرحلة الأولى هي مرحلة التعليم الأساسي والطبي ومدتها عامان، والمرحلة الثانية هي مرحلة ما قبل المرحلة الإكلينيكية ومدتها عام.

حيث يقوم الطلاب بالتدريب على تقديم كافة العلاجات في المعامل المماثلة على الدمى بحيث يرتبط النظري بالعملي، والمرحلة الثالثة هي السريرية ومدتها عامان، يقوم الطلاب خلالها بتقديم كافة العلاجات للمرضى بإشراف مباشر من الأساتذة، وأن كل هذه المراحل يتبعها عدد كبير من المحاضرات والندوات يتم من خلالها تقديم المعلومة النظرية.

وتنضج تلك المعلومات في حلقات الدروس المصغرة، لافتاً إلى أن كل عيادة من طب الأسنان يتبعها معملان كبيران لصناعة الأسنان، إضافة إلى معامل أخرى تم تأسيسها لتدريب الطلاب المنتسبين للكلية، منها 3 معامل للدمى، و4 أخرى صناعية، و3 معامل للعلوم الأساسية، ومعمل الكيمياء وعلم المخلوقات البكتيرية الدقيقة، وذلك بإشراف مباشر من كلية الصيدلة بجامعة عجمان.