7 مخالفات يرتكبها السائقون خلال تشكل الضباب

المصدر: أبوظبي - موفق محمد، أم القيوين , عصام الدين عوض

دعا جمال العامري، المدير التنفيذي لـ«جمعية ساعد»، مستخدمي الطريق إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتباع إرشاد رجل المرور، موضحاً بأن السلامة المرورية، خلال الضباب، تتطلب التعاون الكامل من السائقين على كل الطرق، والالتزام بقانون السير والمرور، والاستجابة للنصائح التي توجه إليهم بشأن إجراءات السلامة.

وحدد المدير التنفيذي لـ«جمعية ساعد» للحد من الحوادث المرورية، 7 مخالفات يرتكبها السائقون أثناء القيادة خلال فترات تشكل الضباب الكثيف، هي التهور في القيادة أثناء انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وقلة الوعي بكيفية التعامل مع الضباب خلال قيادة المركبات على الطرق، وقلة إلمام السائقين بالاستعدادات الخاصة بالقيادة الآمنة.

وعدم ترك السائق مسافة أمان إضافية بين مركبته والمركبة التي أمامه في الأجواء الضبابية حتى يكون مستعداً للتعامل مع الحوادث المفاجئة، وعدم صلاحية أنوار الضباب أو تقاعس السائقين عن تشغيلها.

بالإضافة إلى التجاوز الخاطئ، والوقوف بشكل عشوائي على الطرق الجانبية من دون تشغيل إشارات الضوء الرباعية. وأوضح أن الحوادث، التي تقع أثناء الضباب تعكس قلة وعي سائقي مركبات، وسعيهم للوصول إلى أعمالهم مبكراً، مشيراً إلى هذه الإشكالية متكررة على الرغم من أن فترة انتشار الضباب في الدولة ليست كبيرة.

رؤية

من جهته، أكد العقيد سعيد عبيد، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، ضرورة تقيد السائقين بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم وأرواح مستخدمي الطرق، لافتاً إلى أن قرار إيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة في الأوقات التي يقل فيها مستوى الرؤية بسبب تكون الضباب وغيرها من تقلبات الطقس يصب في صالح أبنائنا الطلبة ويحافظ على أرواحهم .

ويجنبهم شر الحوادث المرورية القاتلة، لافتاً إلى انه في حال أعلن المركز الوطني للأرصاد وقوع الضباب في اليوم التالي يجب أن تبدأ الدراسة عند التاسعة صباحاً حتى يتجنب قائد المركبة خطر الحوادث - خصوصاً - وأنه يحمل فلذات أكبادنا الطلبة،.

كما أن دوام الطلبة عند السابعة صباحاً يشكل خطورة على الطلبة في حال تشكل الضباب. وأضاف أنه خلال الأشهر الـ3 المقبلة متوقع أن يكون الضباب كثيفاً، لذا فإن تلك الخطوة المبكرة تعد خطوة جيدة للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلبة من شر الحوادث القاتلة التي تقع بفعل الضباب، مبيناً أن إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين وضعت الخطط المبكرة لتلافي الحوادث عند وقوع الضباب.

وذلك سوف يكون من خلال تكثيف الدوريات المرورية عند الطرق الخارجية السريعة وكذلك الداخلية، إضافة إلى توزيع بروشرات توعية لسائقي الحافلات المدرسية ومستخدمي الطرق لتعزيز الثقافة المرورية لديهم - خاصة - في حال تساقط الأمطار والضباب.