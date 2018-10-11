طلبة في «أميركية دبي» يصممون جهاز تصنيع ذا تحكم رقمي بالحاسوب

المصدر: دبي - البيان

صمم 3 طلبة من كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في دبي ونفذوا جهازَ تصنيع ذا تحكم رقمي بالحاسوب (cnc). والطلبة هم رابينا كريبلاني (من الهند)، ودايونغ كم (كوريا)، وعبدالله قرانيب (سوريا).

وذكر الدكتور علاء عشماوي عميد كلية الهندسة، أن تعدد جنسيات طلبة الجامعة يؤدي إلى نجاحات كبيرة، لأن كل طالب لديه نقطة تميز تختلف عن الآخر. وسوف يوضع الجهاز في مختبر التصنيع في الكلية، ليستفيدَ منه الطلبة.

من ناحيته أشاد الدكتور سالم حجاج رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجهود الطلبة في تصميم وتصنيع هذا الجهاز الذي يتصل بالكمبيوتر.