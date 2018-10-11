محمد بن سعود يكرّم 79 فائزاً بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء أمس حفل تكريم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي في دورتها الـ 14 على خشبة مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، حيث تم تكريم 79 فائزاً بالجائزة.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي إن عدد الأعمال التي شاركت في هذه الدورة بلغ 363 عملاً مشاركاً بنسبة زيادة بلغت 3% مقارنة بالدورة السابقة. كما بلغ عدد المشاركات بفئة التميز الطلابي 244 عملاً مشاركاً بنسبة زيادة بلغت 8% مقارنة بالدورة السابقة.

وشهدت الدورة استحداث 11 فئة جديدة من أبرزها فئة ضابط السلامة المدرسية المتميز وهي فئة جديدة من نوعها بالجوائز التربوية على مستوى الدولة، كما بلغ عدد المدارس والمعاهد ورياض الأطفال والمؤسسات الداعمة للتعليم والتي تم ترشيحها ومشاركتها بأعمال في الجائزة 73 جهة بزيادة 11 جهة على الدورة السابقة.