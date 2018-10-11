500 طالب وطالبة يشاركون في مهرجان «أهلاً مدرستي» بالعين

المصدر: العين - داوود محمد

نظمت جمعية حماية البيئة فعاليات مهرجان «أهلاً مدرستي»، بمشاركة 500 طالب وطالبة و48 مدرسة من مختلف مدارس مدينة العين، وذلك بمسرح نادي ضباط شرطة العين، بحضور محمد راشد الغيثي نائب مدير مكتب العين التعليمي، والدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الخليجية ومديري مدارس مكتب العين التعليمي.

وأكد الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم العامري، نائب الأمين العام لمنظمة إمسام في الأمم المتحدة، حرص قيادتنا الحكيمة والرشيدة على دعم نهج حماية البيئة.

هذا النهج الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، وبات منهجاً حضارياً يعزز من دور ومكانة دولة الإمارات لحماية البيئة والحفاظ عليها، من خلال استراتيجيات وخطط طموحة أسهمت في بناء نهضة شاملة عملت تباعاً على رفع توعية أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في الحفاظ على مصادر البيئة وتعديل السلوكيات البيئية، في إطار استراتيجية حكومة الإمارات الساعية للريادة البيئية.

أهلاً مدرستي

وأشاد بن حم، بما شاهده من معروضات بيئية قدمتها جمعية أصدقاء البيئة، معبراً عن شكره وتقديره لجهود القائمين على إدارة الجمعية، التي حققت مستويات وتجارب متقدمة من الأداء في مجالات العمل والتطوّع البيئي، معزّزة مسيرة التنمية المستدامة والحفاظ على بيئة صحية وسليمة خالية من التلوث، وتعزيز ورفع مستويات الوعي الاجتماعي بطبيعة وخصائص البيئة الإماراتية.

وأشار الدكتور إبراهيم علي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة إلى دور القيادة الرشيدة وتوجهها للمحافظة على البيئة من أجل الرقي بالمجتمع، كما أكد أن توجه الجمعية الحالي نحو تنفيذ الأنشطة المتنوعة في منطقة العين والتوجه لطلاب المدارس.