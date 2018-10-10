طلبة يخوضون تجربة العمل رؤساء تنفيذيين

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز 4 طلبة من جامعة أبوظبي بمسابقة «رئيس تنفيذي ليوم واحد» والتي تنظمها شركة «أودغيرز بيرندتسون» المختصة بتطوير الموارد البشرية.

حيث تمثل المسابقة فرصة للطلبة كي يتعرفوا عن كثب على الحياة العملية من خلال قضاء يوم كامل في مكتب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الوطنية أو العالمية.

وتم اختيار الطلبة الأربعة من بين 19 طالباً تأهلوا إلى المرحلة النهائية في المسابقة التي شارك فيها مئات الطلاب من مختلف الجامعات في الدولة.

وهم عزة جولاتي، طالبة من كلية إدارة الأعمال والتي اختيرت لقضاء يوم في شركة «نستله»، ودلدار منصور، طالبة في كلية إدارة الأعمال والتي اختيرت لقضاء يوم في شركة «تنفيذ»، وهند شحادة، طالبة في كلية إدارة الأعمال، والتي تم اختيارها للعمل في شركة «تكيدا» والطالب منير شاعر من كلية الهندسة، والذي اختير لقضاء يوم في شركة فورد.

وقال الدكتور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «يمثل هذا الإنجاز الجودة العالية للتعليم الشامل الذي توفره جامعة أبوظبي لطلبتها والذي يتضمن مساقات أكاديمية وعملية مما يساهم في اكتساب الطلبة تجربة تعليمية فريدة من نوعها.

وستواصل الجامعة توسيع شبكتها من العلاقات الاستراتيجية من أجل الحصول على فرص مماثلة لمسابقة رئيس تنفيذي ليوم واحد لطلبتنا الأعزاء للإسهام في توسيع معارفهم وخبراتهم في مجالات اهتمامهم وإعدادهم بشكل منهجي لحياة ما بعد الجامعة».

تجربة

وتعليقاً على تجربتها في شركة «نستله» قال عزة جولاتي: «لقد كانت تجربة رائعة تعلمت فيها الكثير من تفاصيل عالم إدارة الأعمال، واستكشاف أبرز أوجه العمل في المؤسسات الكبرى وإدارة مواردها البشرية والمادية وكيفية حفاظ تلك المؤسسات على مستوى جودة عال».

من جانبها، قالت هند شحادة: «كانت التجربة في تكيدا ثرية جداً بالمعلومات والخبرات وخصوصاً في مجال التسويق والبحث والتطوير».

بينما ثمّن طالب الهندسة منير شاعر التجربة بقوله: «على الرغم من قصر المدة التي قضيناها داخل أروقة الأعمال في فورد، إلا أنني أعتبرها من أفضل التجارب التي مررت بها في حياتي، وحاولت أن أتعلم كل ما يمكنني تعلمه خلال يوم واحد، فاطلعت على ركائز العمل الناجح وعلى طرق تحقيق إنتاجية عالية».

وقالت ديلدار منصور: «فتحت هذه التجربة عيني على العديد من أوجه الحياة المهنية، وأنا أشجع كافة الطلبة على التقديم للحصول على فرصة مماثلة وفريدة، فالحياة العملية تشمل جوانب كثيرة لا يمكن التعرف عليها سوى أن يكون الشخص على اتصال مباشر بمفاصل تلك الحياة».