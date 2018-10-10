مقر جديد لجامعة مودول بحلول 2020

المصدر: ■ دبي ـ مرفت عبد الحميد

كشف زيد المالح، مدير عام جامعة مودول دبي لـ«البيان» أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المقر الجديد للجامعة في العام 2020 تزامنا مع انطلاق المعرض العالمي إكسبو 2020.

مشيرا إلى أن الاستعدادات لاستقبال «إكسبو 2020»، وفي ظل توقعات النمو المرتقبة في السنوات المقبلة ووجود أكثر من 530 ألف عامل في قطاع الضيافة في الدولة حالياً، يستدعي الأمر تأهيل وإعداد هذه الكوادر، وأضاف إن الجامعة التي تعد أول جامعة نمساوية في الشرق الأوسط، ستخرج اليوم طلبة الدفعة الأولى لبرنامجي البكالوريوس.

والماجستير، في تخصصات السياحة والفندقة، وإدارة الأعمال، من 17 جنسية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة والضيافة في إمارة دبي يلعب دوراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية، الأمر الذي يضع الإمارة ضمن مصاف أفضل خمس وجهات على مستوى العالم؛ كما ساهمت أجندة معرض إكسبو دبي 2020 في تعزيز الأنشطة الاستثمارية في هذا القطاع.

وأضاف إن الإمارة تشهد فعاليات فنية وثقافية واجتماعية على مدار العام مما يجذب عدداً كبيراً من السياح والمعارض، بالإضافة إلى أهم الفعاليات في قطاع التجزئة والتسوق مما يجعلها وجهة مثالية للسياح من مختلف أنحاء العالم.

وجهة

وأشار إلى أن قرب مقر الجامعة من المعرض العالمي إكسبو 2020 جغرافيا سيسهم بشكل كبير في تدريب وتأهيل الطلبة ومساعدتهم على اكتشاف أحدث الاتجاهات التي تبلور هذه الصناعة والتكيف مع المستجدات في القطاع.