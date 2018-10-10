«حمدان الذكية» و«يونيتار» يتعاونان لإعداد كوادر وطنية تمثل الإمارات بالمنصات العالمية

المصدر: ■ دبي - البيان

وقعت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مذكرة تفاهم مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار»، في خطوة متقدّمة على درب تبادل الخبرات المهنية وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في المجالات الدبلوماسية الدولية والسياسات العالمية لإعداد كوادر وطنية ممكّنة لتمثيل دولة الإمارات في المنصات العالمية ودعم «استراتيجية القوة الناعمة للإمارات» في تكريس مكانة الدولة كقوة اقتصادية وثقافية وإنسانية وحضارية، وذلك بحضور ورعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

واتفق الجانبان على تطوير «الدبلوم المهني للقادة الدوليين» الذي يكتسب أهمية استراتيجية كونه الأول من نوعه لتخريج قادة دوليين ذوي رؤى استشرافية لإبراز صورة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الانفتاح على ثقافات وحضارات العالم.

ووقّع الاتفاقية الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، وربيع الحداد، مدير برنامج الدبلوماسية متعددة الأطراف في «يونيتار»، وسط التأكيد على توظيف الجهود المشتركة في بلورة برامج وسياسات عمل مستدامة ذات بعد إقليمي وعالمي لخدمة التطلعات الوطنية الطموحة.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان: «إطلاق الدبلوم المهني للقادة الدوليين يمثل نقلة نوعية على درب تزويد قادة المستقبل برؤى لا نظير لها في الشؤون العالمية والاجتماعية والدبلوماسية والاقتصادية المستمرة في عالمنا الحديث، عملاً بالتوجه نحو القوة الناعمة وتطويعها في خدمة المساعي لترسيخ السمعة العالمية لدولتنا كدولة حديثة، منفتحة، متسامحة ومحبة لكافة الشعوب.

وينبثق البرنامج النوعي من إيماننا في جامعة حمدان بن محمد الذكية بأهمية الاستثمار في بناء قادة مخضرمين في مجال الدبلوماسية والسياسة والشؤون الدولية وإعدادهم بالشكل الأمثل للاضطلاع بدور محوري في حل القضايا الدولية بما يتوافق واستراتيجية القوة الناعمة، تماشياً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في بناء منظومة القوة الناعمة من أجل ترسيخ سمعة عالمية تخدم مصالح شعبنا على المدى الطويل».

ومن جانبه قال الدكتور منصور العور: تمثل الشراكة مع يونيتار استكمالاً حقيقياً لمسيرة النجاح والإنجاز والريادة التي تقودها جامعة حمدان بن محمد الذكية كقوة دافعة لإعادة هندسة مستقبل التعلم والتعليم وفق توجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة.

واضعين نصب أعيننا مواصلة الارتقاء بجودة البحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على تمكين الأجيال الشابة من دخول عالم الدبلوماسية والاضطلاع بدور قيادي عالمي في إطار الشراكات المثمرة مع أبرز الأسماء الوطنية والإقليمية والعالمية الرائدة في البحث والتطوير، بما يخدم التوجهات الدبلوماسية والسياسية لدولة الإمارات.

قطاعات مهنية

ومن جانبه قال ربيع الحداد: يوفر هذا الدبلوم المهني الذي يحمل عنوان «الدبلوم المهني للقادة الدوليين» فرصة مميزة للمهنيين والموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، سواء كان ذلك في المجتمع الأكاديمي أو في أي قطاع آخر من القطاعات المهنية المختلفة. إذ يوفر هذا البرنامج لهم فرصة اكتساب وتعزيز المعرفة والمعلومات وصقل المهارات والكفاءات بما يؤهلهم لأن يصبحوا قادة مميزين كل في مجاله الذي يعمل فيه.

ويتألف هذا البرنامج من 7 وحدات عملية يتم تدريسها في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، من قبل جامعة حمدان بن محمد الذكية، وفي مدينة جنيف، بسويسرا، من قبل معهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث (يونيتار)، وهذا يعني أن تأثير هذا البرنامج على المنتسبين إليه سيكون تأثيراً كبيراً من حيث تطور مستقبلهم المهني وشبكة معارفهم.

أهداف

تتمحور أهداف «الدبلوم المهني للقادة الدوليين» حول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ شبكة ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت الدولية ﻟﺗﻌزيز ﺻورة وﺳﻣﻌﺔ اﻟﺑﻟدان، فضلاً عن بناء والحفاظ على التأثير الدولي في مجالات محددة من أجل تشكيل سياسة خارجية مميزة موجهة نحو المصلحة الوطنية مع تحديد السبل المثلى لاستخدام استراتيجية القوة الناعمة كأداة من أدوات السياسة الخارجية وإنشاء شبكة من القادة الموهوبين والمؤثرين في العمل الحكومي والإعلامي والأكاديمي وقطاعات الأعمال.