وزارة التربية والتعليم تُعيد 3 طلاب لمقاعد الدراسة بعد فصلهم

المصدر: ■ دبي - رحاب حلاوة

أعادت وزارة التربية والتعليم متمثلة في قطاع العمليات المدرسية، أمس، 3 طلاب بالصف الأول الابتدائي إلى مقاعد الدراسة بعد أن تم فصلهم من إحدى المدارس الحكومية، وذلك بعد انتظامهم لمدة تجاوزت شهراً على انطلاقة العام الدراسي الجاري.

وكان الطلاب الثلاثة التحقوا بالمدرسة منذ بداية العام، وتمت الموافقة على قبولهم وتسجيلهم من قبل إدارة المدرسة ومدير نطاقها التزاماً بما تنص عليه لائحة التسجيل والقبول، التي تشير إلى أن أحقية التسجيل بالصف الأول للمواطنين فقط، إلا أنه يستثنى من ذلك قبول المقيمين بالمناطق النائية.

وكان أولياء أمور الطلبة الثلاثة تقدموا بداية العام الدراسي بطلبات تسجيل أبنائهم بإحدى المدارس الحكومية، حيث تبعد عنهم أقرب مدرسة خاصة بنحو 120 كلم، ولكن توجيهات قيادات الوزارة بأن يستثنى من هذا الشرط المناطق البعيدة التي يصعب توفّر مدرسة خاصة بها، وتم قبولهم تحت هذا البند بعد موافقة مديرة النطاق، وتم التسجيل.